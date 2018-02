Afghanistan, il presidente Ghani propone una tregua ai talebani

La pace in Afghanistan "non può essere raggiunta senza i talebani". Lo ha detto il presidente del Paese, Ashraf Ghani, proponendo agli insorti di unirsi a un processo che metta fine una volta per tutte al drammatico conflitto in corso. Il Capo dello Stato ha aggiunto di essere disposto a negoziare un cessate il fuoco. L'offerta di dialogo "dovrà permettere ai talebani di trasformarsi da gruppo combattente in partito politico".

Inaugurando la seconda riunione del "Processo di Kabul" davanti ai delegati di 25 Paesi e organizzazioni internazionali, Ghani ha detto che il governo afghano, nell'ambito di un eventuale negoziato di pace con i talebani, "è disponibile a una revisione della Costituzione" a patto che gli insorti "la accettino in linea di principio". Il presidente ha aggiunto che "qualsiasi revisione dovrà assicurare i diritti e i doveri costituzionali di tutti i cittadini, e proteggere in particolare quelli delle donne".



Il negoziato, ha quindi indicato, dovrebbe svolgersi in Afghanistan, o in alternativa in un Paese islamico non coinvolto nel conflitto, in una struttura dell'Onu o in un Paese terzo.