Afghanistan, i talebani sparano tre razzi nel centro di Kabul

I talebani afghani hanno sparato all'alba tre razzi che si sono schiantati nella "zona verde" al centro di Kabul. Colpite le aree di Wazir Akbar Khan e Shash Darak. Uno dei razzi ha centrato un muro esterno dell'ambasciata dell'Arabia Saudita, mentre un altro è caduto non lontano dal quartier generale della Nato. I talebani hanno parlato di "molte vittime" in un attacco: al momento non c'è però alcun bilancio ufficiale.