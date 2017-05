Afghanistan, gli Usa invieranno altri 1.500 soldati entro l'estate

Gli Stati Uniti invieranno altri 1.500 soldati in Afghanistan nel corso dell'estate. Lo ha annunciato l'ufficio dell'Army's Public Affairs. Nel comunicato si afferma che circa 1.500 uomini della Prima Brigata del contingente operativo in zone di battaglia, 82esima Divisione aviotrasportata, di base a Fort Bragg, in North Carolina, si recheranno nel Paese nell'ambito dell'operazione "Freedom's Sentinel".