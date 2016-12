08:45 - Ashraf Ghani Ahmadzai, ex economista della Banca Mondiale ed ex ministro delle Finanze, ha giurato a Kabul come nuovo presidente dell'Afghanistan, insieme ai suoi due vicepresidenti. In una cerimonia svoltasi nel palazzo presidenziale, Ghani ha assunto la guida del Paese succedendo ad Hamid Karzai, rimasto ininterrottamente al potere per 13 anni.