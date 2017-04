Afghanistan, generale Nicholson: "Era momento giusto per la bomba"

Il lancio della "Madre di tutte le bombe" contro una roccaforte Isis in Afghanistan non è stato un monito alla Corea del Nord o alla Russia, ma è stato determinato solo "dalla nostra determinazione di sconfiggere questo gruppo nel 2017". A sottolinearlo è il comandante delle forze Usa in Afghanistan, generale John Nicholson, secondo il quale "dal punto di vista tattico era il momento giusto per lanciare la bomba".