Afghanistan, esplosione in una base americana: almeno 4 morti

La tensione resta alta in Afghanistan . Dopo l' attentato al consolato tedesco , un'esplosione ha colpito una base americana. La deflagrazione è avvenuta nell'aeroporto militare di Bagram , dove ha sede la più grande base della Nato nel Paese. Il bilancio è di almeno 4 vittime e 15 feriti, come riferiscono i media locali. Si è trattato di un attacco suicida, rivendicato dai talebani via twitter.

I media locali hanno citato Abdul Waheed Sidiq, portavoce del governatorato Parwan, provincia centrale afghana, il quale ha confermato che si è trattato di un attacco suicida. L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota.



In base a una prima ricostruzione, il kamikaze è riuscito a mescolarsi a un gruppo di impiegati, eludendo la sorveglianza della base aerea. Una volta dentro si è fatto esplodere. A riferirlo è il New York Times, citando sempre il portavoce del governatore di Parwan.



Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha rivendicato l'attentato sostenendo di "aver ucciso un alto numero di soldati americani". Al momento dell'esplosione, i militari erano riuniti per il Veteran's Day.