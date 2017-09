Afghanistan, esplosione in un mercato: almeno 4 morti e 14 feriti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 14 ferite in un'esplosione avvenuta in un mercato a Khost, nel sudest dell'Afghanistan. Secondo quanto accertato dalle forze di sicurezza, l'ordigno sarebbe stato azionato a distanza con un telefonino. "L'esplosione è avvenuta intorno a mezzogiorno in un mercato dove le persone vanno per scaricare musica e video sui loro cellulari", ha detto il capo della polizia provinciale di Khost.