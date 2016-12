Afghanistan, esplosione e spari nell'ateneo americano di Kabul: morti e feriti tra studenti intrappolati

Molti gli studenti che hanno lanciato richieste di aiuto via social, come ha fatto anche il fotografo dell'Associated Press, Premio Pulitzer nel 2012, Massoud Hossaini: "Aiuto, siamo bloccati dentro l'Università. Spari seguiti da esplosioni. Questo potrebbe essere il mio ultimo tweet". Il reporter è poi riuscito a fuggire in modo rocambolesco assieme a 15 studenti da un'uscita di emergenza nella zona nord del campus.



Il racconto: "Gente colpita alla schiena" - Hossaini ha poi raccontato all'Ap cosa ha visto nell'ateneo di Kabul prima di fuggire: "Mentre correvo ho visto persone in terra con la faccia in giù, sembrava gli avessero sparato alla schiena". "Sono andato alla finestra - ha aggiunto - per vedere cosa stesse succedendo e fuori ho visto una persona in abiti civili. Ha sparato verso di me e mandato in frantumi i vetri, ferendomi alle mani".



"Dopo l'esplosione alcuni insorti sono entrati nell'università", ha raccontato Mohammad Sharif Faiz, aggiungendo che "tutte le strade che portano all'università sono state chiuse". Una portavoce della polizia, Humayon Aini, ha detto a Efe che "dopo l'esplosione, militanti con bombe sono entrati nell'università". Aini ha aggiunto che i terroristi sono stati coinvolti in una sparatoria con la polizia, che ha recintato la zona. All'interno del campus vi sarebbero centinaia di studenti e anche diversi insegnanti, molti dei quali di nazionalità americana. Molti descrivono le esplosioni che hanno preceduto l'attacco come fortissime, tanto da illuminare la notte.



L'attacco è stato messo a segno dopo il sequestro di due professori dell'Università, un americano e un australiano, avvenuto nel centro di Kabul all'inizio del mese. Il college americano, aperto nel 2006, conta oltre 1.700 iscritti.