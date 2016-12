Afghanistan, cooperante australiana sequestrata a Kabul

Una cooperante australiana, la cui identità non è stata resa nota, è stata sequestrata sabato da un gruppo di uomini armati nel quartiere di Qala-e-Fatullah a Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce Tolo Tv. La donna, secondo le prime frammentarie notizie, lavorerebbe da qualche tempo per una Ong di Sidney. Le forze di sicurezza afghane sono intervenute sul posto e hanno isolato la zona, nel decimo distretto della capitale.