Afghanistan, bomba durante match di cricket: almeno 4 morti

Una bomba è esplosa in Afghanistan durante un match amichevole di cricket nella provincia meridionale di Kandahar. Il bilancio è di almeno quattro persone morte e una decina di feriti. Lo ha reso noto Tolo tv di Kabul. L'attacco, avvenuto nel distretto di Bati Kot, è stato confermato dall'ufficio stampa del governo provinciale e non è stato per il momento rivendicato da alcun gruppo.