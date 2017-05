Afghanistan, autobomba su convoglio militare: 8 morti a Kabul

Almeno otto persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in un attacco kamikaze compiuto con un'autobomba a Kabul, in Afghanistan. Il ministero dell'Interno afghano spiega che l'obiettivo dell'attentato era un convoglio di forze straniere, non specificando se le vittime siano civili o militari. Al momento non ci sono state rivendicazioni, ma i talebani hanno aumentato gli attacchi in tutto il Paese negli ultimi mesi.