Afghanistan,attacco kamikaze in una scuola per ostetriche: tre morti

E' di tre morti e diversi feriti il bilancio dell'attacco a una scuola di addestramento per ostetriche a Jalalabad, in Afghanistan. Tra le vittime due guardie della sicurezza e un autista, uccisi da un primo kamikaze entrato in azione davanti al cancello di ingresso. Un secondo attentatore è stato colpito dalle forze di sicurezza dopo sei ore di assedio all'interno della struttura, dove c'erano oltre 60 persone che sono state tutte messe in salvo.