Afghanistan, attacco dei talebani: uccisi 30 poliziotti

Giornata di sangue per le forze di polizia afghane. Almeno 30 agenti sono stati uccisi in un attacco dei talebani nella provincia settentrionale di Badakhshan, mentre altri 12 poliziotti sono morti per "fuoco amico" in un raid aereo americano in appoggio a un'operazione dell'esercito afghano nella provincia meridionale di Helmand. Secondo un consigliere locale, Kamil Beg Husaini, le vittime del primo attacco potrebbero essere 35.