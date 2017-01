Afghanistan, attaccata casa di un ex leader dei talebani: un morto

Un commando armato ha attaccato la residenza a Kabul del Mawlavi Abdul Salam Zaeef, un ex leader dei talebani favorevole al dialogo di pace, uccidendo almeno una delle sue guardie di sicurezza. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok, precisando che, al momento dell'attacco, Zaeef non era in casa. Il capo della polizia della capitale, Fraidoon Obaidi, ha confermato l'attacco. Il commando è poi riuscito a dileguarsi.