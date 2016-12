Afghanistan, assalto a consolato tedesco: 6 morti

Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo lʼesplosione del camion 1 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 2 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 3 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 4 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 5 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 6 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion 7 di 7 Ansa Ansa Mazar-i-Sharif, la devastazione dopo l'esplosione del camion leggi dopo slideshow ingrandisci

La deflagrazione è stata così imponente che il carico esplosivo è riuscito a danneggiare anche case distanti fino a cinque chilometri.



Rappresaglia contro raid statunitense che uccise 32 civili - L'attacco è stato rivendicato dai talebani "in rappresaglia" al raid degli Stati Uniti nella provincia di Kunduz all'inizio del mese, che aveva causato la morte di 32 civili.



Dieci bimbi tra i feriti del nuovo attacco - Fra i feriti, alcuni in condizioni estremamente gravi, vi sono anche 10 bambini, secondo un bilancio fornito dal responsabile dell'ospedale locale, Mohammad Fayez. "Il consolato tedesco è stato gravemente danneggiato. Ignoriamo ancora l'esatto bilancio delle vittime fra le forze di sicurezza e i civili afghani", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri tedesco, che precisa che non vi sono vittime fra i suoi dipendenti.



Il capo della diplomazia tedesca Frank-Walter Steinmeier ha convocato giovedì sera una riunione d'emergenza. La zona dell'attentato è stata completamente circondata dalle forze di sicurezza e gli elicotteri hanno sorvolato il quartiere del consolato, molto centrale di Mazar-i-Sharif, per tutta la notte.