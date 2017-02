Afghanistan: agente spara e uccide undici colleghi a un checkpoint

In Afghanistan un agente di polizia ha aperto il fuoco contro i suoi colleghi in un checkpoint della provincia meridionale di Helmand, uccidendone almeno undici, e riuscendo poi a darsi alla fuga. L'incidente, secondo fonti che non hanno voluto essere identificate, è avvenuto in uno dei posti di controllo di Lashkargah, il capoluogo provinciale. Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'attacco.