Afghanistan, 400mila bambini abbandoneranno la scuola nel 2017

Più di 400mila bambini afgani lasceranno la scuola quest'anno a causa della crescente insicurezza del Paese. E' quanto ha denunciato Save The Children, in occasione del primo giorno del nuovo anno scolastico in Afghanistan. Al rientro a scuola, infatti, mancava circa un terzo dei 3,7 milioni di bambini e l'Ong stima che ogni giorno siano circa 1.100 quelli che abbandonano gli studi.