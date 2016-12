Afghanistan, 20 morti in bazar

Attentato suicida in un affollato bazar di un distretto della provincia settentrionale afghana di Faryab. Un kamikaze si è fatto saltare in aria con l'intenzione di colpire un veicolo della polizia, ma causando invece una vera e propria strage di civili: sono i 20 morti causati dal violento scoppio, solo uno dei quali è un poliziotto. Anche la maggioranza dei 34 feriti sono persone che si trovavano al mercato per fare acquisti.