Aeroporto Nizza, impiegato sferra pugno a un passeggero con bimbo in braccio

Sconvolti, arrabbiati, in cerca di giustizia. questo lo stato d'animo dei turisti in coda per il volo diretto a Londra, in ritardo di ben 14 ore all'aeroporto di Nizza. Un impiegato ha infatti sferrato un pugno ad un passeggero, in fila al check-in per un volo Easyjet, con un bambino in braccio. L'episodio è venuto alla luce perché un altro dei passeggeri in coda ha scattato una foto e l'ha messa in rete.

"L'uomo con il bambino si è avvicinato all'impiegato e gli ha detto qualcosa. Lui non ha risposto, ha fatto un sorrisetto e poi gli ha mollato un pugno sul volto", ha raccontato Arabella Arkwright alla Bbc. A quel punto un altro uomo è intervenuto e ha trascinato via l'impiegato, poi è stata chiamata la polizia. In realtà pare che l'uomo con il bimbo in braccio, forse esasperato per l'attesa, abbia per primo spintonato l'impiegato aeroportuale. Un comportamento certamente da censurare, ma non meritevole della sproporzionata e violenta risposta dell'aggressore, che lo ha colpito con un vero e proprio "uppercut".



Quando sono riusciti a imbarcarsi sull'aereo l'uomo con il bambino è stato accolto dagli applausi degli altri passeggeri. Un portavoce di Easyjet ha espresso "la forte preoccupazione" della compagnia per quanto accaduto e ha smentito che l'uomo sia un suo impiegato. "Lavora per un'azienda dell'aeroporto di Nizza, alla quale abbiamo chiesto subito spiegazioni", è scritto in una nota.