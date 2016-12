Aereo Sinai: "Scoppio dopo decollo"

Il detonatore per far scoppiare la bomba sull'aereo russo è stato programmato per entrare in azione solo dopo il decollo dall'aeroporto di Sharm el Sheikh. Lo riferisce la Cnn che cita funzionari del Pentagono i quali sostengono che sarebbe stato un esplosivo al plastico C4 di tipo militare a provocare lo schianto nel Sinai egiziano.