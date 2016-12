Aereo Sinai, Cnn: bomba in valigia

A far esplodere l'aereo russo precipitato nel Sinai sarebbe stata una bomba piazzata dentro una valigia o un bagaglio a mano. Lo riferiscono fonti dell'intelligence Usa citate dalla Cnn. Secondo i servizi segreti inoltre l'attentato potrebbe essere stato portato a termine dall'Isis o da un gruppo affiliato. Intanto anche l'Irlanda come la Gran Bretagna ha dato istruzioni alle linee aeree nazionali di non volare da e verso Sharm el Sheikh per ora.