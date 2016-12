Aereo scomparso in India, soccorritori: vane ricerche di superstiti

Le speranze di ritrovare sopravvissuti all'incidente che ha interessato il 22 luglio un aereo An-32 con 29 persone a bordo, in volo fra Chennai e Port Blair nelle Andamane, in India, "si sono praticamente azzerate". Lo ha dichiarato il comandante dell'Aeronautica militare indiana, il generale Arup Raha. "Nonostante quattro giorni di ricerche e l'impegno di un ingente quantitativo di uomini e mezzi - ha spiegato - non siamo riusciti a localizzare l'aereo".