Aereo scomparso, esercito egiziano: "Nessun Sos lanciato dal pilota"

L'esercito egiziano ha smentito la notizia di un possibile Sos lanciato del pilota dell'Airbus 320 scomparso mentre era in servizio da Parigi a Il Cairo. "Non c'è stata alcuna richiesta di aiuto", ha riferito una fonte militare. Anche il vicepresidente di EgyptAir, Ahmed Adel, ha messo in dubbio che l'allarme pervenuto fosse effettivamente stato lanciato dall'aereo disperso.