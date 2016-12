Aereo scomparso, EgyptAir: non ci sono italiani tra i passeggeri

Non ci sono cittadini italiani tra i 56 passeggeri del volo EgyptAir scomparso. Intanto emerge che il pilota non ha inviato alcun segnale di emergenza prima che il velivolo scomparisse dai radar: lo scrive il quotidiano statale egiziano Ahram, che cita un funzionario dell'aeroporto de Il Cairo. "Probabilmente è caduto in mare", ha detto un portavoce dell'Aviazione civile egiziana, Ihab Raslan.