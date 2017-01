Aereo russo, il dolore del Papa: "Vicino ai familiari delle vittime"

"Esprimo vive condoglianze per la triste notizia dell'aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore conforti il caro popolo russo, e i familiari dei passeggeri, dell'equipaggio, e dell'eccellente Coro dell'Armata Rossa". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus. "Nel 2004 - ha ricordato il Pontefice - il Coro si esibì in Vaticano per il 26esimo anno di pontificato di san Giovani Paolo II, preghiamo per loro".