Aereo russo abbattuto, Cremlino: tragedia mina rapporti con Israele

L'abbattimento di un aereo militare russo nel corso di un raid israeliano in Siria "mina i rapporti tra Russia e Israele". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Secondo i nostri esperti militari la tragedia è stata provocata da azioni intenzionali dei piloti israeliani, cosa che certamente non può che danneggiare le nostre relazioni e ci costringe ad adottare nuove misure per garantire la sicurezza dei militari russi", ha aggiunto.