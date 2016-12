Aereo privato fuori pista a Hurghada Atterraggio sulla sabbia, italiani feriti

Il ministero dell'aviazione civile, Hossam Hamal ha chiesto l'immediata apertura di un'inchiesta. Secondo le prime informazioni da parte di fonti dello scalo, i due piloti hanno lanciato una chiamata d'emergenza all'aeroporto per un problema ai motori prima dell'atterraggio d'emergenza. I due italiani sono stati trasportati in ospedale.



"I due italiani sono stati ricoverati per un checkup, ma stanno bene, non sono gravi, sono sani e salvi", riferiscono fonti della sicurezza. Secondo fonti aeroportuali l'aereo "era partito da Larnaca quando ha avuto un problema ai motori, per mancanza di carburante" e ha "effettuato un atterraggio di emergenza vicino all'aeroporto".