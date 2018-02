Aereo precipitato in Russia, Trump offre a Putin aiuto per indagini

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin, presentando le sue condoglianze per l'aereo precipitato fuori Mosca. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che Trump ha offerto assistenza per le indagini. Durante la conversazione Putin ha poi ricordato che presto avrebbe incontrato Abu Mazen e Trump ha sottolineato che è il momento per lavorare a un accordo di pace in Medio Oriente.