Aereo militare Usa precipita nel Pacifico, 11 a bordo

Un aereo della marina militare americana con a bordo 11 persone è precipitato nell'Oceano Pacifico mentre stava rientrando verso la portaerei Uss Ronald Reagan. Lo riferisce un comunicato della stessa marina Usa. L'incidente, le cui cause sono ancora sconosciute, è avvenuto al largo della costa giapponese, a sud-est di Okinawa.

La settima flotta della Marina Usa, basata in Giappone, ha reso noto in un comunicato che le operazioni di soccorso sono partite proprio dalla portaerei Ronald Reagan, che stava operando nel Mar delle Filippine quando il velivolo si è schiantato in mare.