21:16 - L'Indonesia ha ufficialmente chiesto aiuto agli Stati Uniti per la ricerca dell'aereo dell'AirAsia scomparso. Lo afferma il Dipartimento di Stato, sottolineando che nessuna risposta è ancora stata data. "Abbiamo ricevuto oggi una richiesta di assistenza per localizzare l'aereo e la esaminiamo per capire come rispondere al meglio".