Sono almeno 7 i morti in Gran Bretagna a causa dell'aereo precipitato sulla A27, nel West Sussex, durante una manifestazione. Lo conferma alla Bbc il South East Coast Ambulance Service. Il bilancio per ora conta un ferito in fin di vita ricoverato al Royal Sussex County Hospital e 14 feriti in modo lieve. Il pilota dell'aereo è riuscito a salvarsi.