Aereo EgyptAir scomparso: era appena entrato in spazio aereo Egitto

Il volo MS804 partito da Parigi e diretto a Il Cairo, secondo gli ultimi aggiornamenti resi noti dalla EgyptAir, è scomparso dai radar dopo essere entrato per 10 miglia (circa 16 km) nello spazio aereo egiziano. In un primo comunicato, invece, la compagnia aveva affermato che l'ultima apparizione dell'Airbus A320-232 era stata in spazio aereo greco. Sessantasei le persone a bordo, tra cui un bambino e due neonati.