Aereo EgyptAir, dilaga il selfie del passeggero con il dirottatore

L'uomo era uno dei passeggeri stranieri tenuti in ostaggio martedì, per qualche ora, da Seif Eddin Mustafa. Nel clic inedito lo si vede ridanciano a dispetto della cintura esplosiva (solo più tardi rivelatasi falsa) indossata al suo fianco dal protagonista del sequestro.



A raccontare la storia di questa discutibile ultima frontiera dell'esibizionismo era stato gia' ieri l'unico ostaggio italiano del volo dirottato, Andrea Banchetti, che aveva detto di aver visto la bravata e di aver rimproverato l'inglese. Ma Innes, intervistato oggi come una star dal tabloid "Sun", non si mostra molto pentito. "Non sono sicuro del perché lo abbia fatto - ammette - ma credo di aver voluto dare un calcio alla prudenza, nel tentativo di restare positivo di fronte alle avversità". "Ho immaginato - aggiunge - che se quella bomba fosse stata vera, non avrei avuto scampo comunque, così ho colto l'occasione per avvicinarlo".



In effetti non si è trattato di un vero selfie: Ben spiega di essersi fatto fotografare da "una hostess", per poi completare l'opera trasmettendo l'immagine alla madre via telefonino. Come a voler condividere anche con lei, in preda a chissà quale angoscia, i suoi "15 minuti di celebrità".