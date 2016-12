Aereo caduto in Colombia, pilota ricercato in Bolivia per diserzione

Il pilota del volo LaMia, precipitato lunedì in Colombia provocando 71 morti, era ricercato in Bolivia per diserzione. Lo ha reso noto il ministro della Difesa di La Paz Reymi Ferreira, spiegando: "Il capitano Quiroga, ai comandi del volo precipitato, aveva un procedimento pendente con l'aeronautica boliviana per cui era stato emesso un mandato di arresto".