Aereo caduto era famiglia Bin Laden

L'aereo privato saudita, Phenom 300, precipitato ed esploso nell'Hampshire apparteneva alla Salem Aviation di Gedda, controllata dalla famiglia dell'ex leader di Al Qaida Osama Bin Laden. Lo riferiscono i media locali. La polizia sta investigando per capire se membri della famiglia Bin Laden fossero a bordo. Tuttavia l'incidente non viene trattato come un caso di terrorismo.