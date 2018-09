Aereo cade in Sud Sudan: 21 morti, un italiano in gravi condizioni

Almeno 21 persone sono morte nello schianto di un aereo in un lago del Sud Sudan. Altre tre, tra cui un medico italiano e un bimbo di 6 anni, sono sopravvissute. Ignota al momento la causa dell'incidente sul quale si sta indagando. Il medico italiano, impegnato per un'organizzazione umanitaria, è in gravi condizioni ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico.