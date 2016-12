Aereo cade in Alaska, 9 morti

Nove persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in Alaska mercoledì, quando un piccolo DeHavilland DHC-3 si è schiantato sulla parete granitica di uno strapiombo. I rottami del velivolo sono stati trovati solo due giorni dopo, poiché la forte pioggia e il vento sulla zona hanno ritardato i soccorsi. Ancora, secondo le autorità, non sono chiare le cause dell'incidente.