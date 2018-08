Adolescente italiano muore in un incidente stradale in Francia

A morire sul colpo è stato Luca Marziano, mentre i genitori Alessandro e Manuela sarebbero rimasti feriti seriamente. E' in gravi condizioni anche la sorella Marina.



Secondo una prima ricostruzione, la famiglia stava viaggiando sull'autostrada francese A54, tra Nimes e Garons, quando un tir li avrebbe letteralmente travolti, spezzando il camper a metà.



Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini, ma sembra che il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo, finendo contro il camper della famigliola che si trova in Francia per le vacanze. La polizia francese avrebbe fermato per accertamenti il conducente del tir.