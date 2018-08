Addio al Nafta, Trump: accordo col Messico ma senza il Canada (per ora)

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con il Messico. Un'intesa che manda in pensione il Nafta , ossia il North American Free Trade Agreement. Sulla posizione del Canada l'inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: "Non abbiamo ancora iniziato a trattare con il Canada. A breve chiamerò il premier canadese Justin Trudeau. Vedremo se Ottawa rientrerà nell'accordo con il Messico o se sarà un'intesa separata".

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno raggiunto "un accordo molto buono" col Messico e che i colloqui per un nuovo accordo di libero scambio regionale col Canada cominceranno a breve. "E' un gran giorno per il commercio. E' veramente un buon accordo per entrambi i Paesi", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. "Il Canada inizierà i negoziati a breve", ha aggiunto. I negoziatori statunitensi e messicani hanno lavorato per settimane al fine di spianare le divergenze in modo da revisionare l'accordo stipulato quasi 25 anni fa, mentre il Canada attendeva di riprendere i negoziati.