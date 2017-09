Addio al re delle fake news: è morto Paul Horner

Addio al re delle fake news: Paul Horner, diventato famoso durante le ultime presidenziali americane per le bufale virali sul web, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Phoenix, in Arizona. Secondo Mark Casey, portavoce dell'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Maricopa, Horner, che aveva 38 anni, sarebbe deceduto il 18 settembre. Per le autorità non si tratterebbe di un delitto: l'uomo ha "una storia di abusi di farmaci da prescrizione", ha spiegato il portavoce, e "le prove raccolte sul luogo suggerirebbero che si tratti di un'overdose accidentale".