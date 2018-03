Addio al nubilato a Dubai ma precipita il jet : muoiono festeggiata e 7 amiche

Stavano tornando dalla festa di nubilato di una loro amica, ma il jet privato sul quale viaggiavano si è schiantato, per cause ancora da accertare, su una montagna nel sudovest dell'Iran dopo aver preso fuoco. Una morte tragica per Mina Basaran, 28 anni, figlia del proprietario dell'omonima holding turca, che opera in diversi settori e proprietaria del jet, e sette sue amiche, oltre ai tre membri dell'equipaggio