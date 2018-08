Addio al Nafta, Trump: accordo col Messico ma senza il Canada (per ora)

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno raggiunto "un accordo molto buono" col Messico e che i colloqui per un nuovo accordo di libero scambio regionale col Canada cominceranno a breve. "E' un gran giorno per il commercio. E' veramente un buon accordo per entrambi i Paesi", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. "Il Canada inizierà i negoziati a breve", ha aggiunto. I negoziatori statunitensi e messicani hanno lavorato per settimane al fine di spianare le divergenze in modo da revisionare l'accordo stipulato quasi 25 anni fa, mentre il Canada attendeva di riprendere i negoziati.



Come spiegato dal rappresentante americano per il commercio, Robert Lighthizer, l'accordo avrà una durata di 16 anni e potrà essere rivisto ogni sei anni. "I dazi americani sull'alluminio e l'acciaio - ha aggiunto Lighthizer - imposti per motivi di sicurezza nazionale restano". Ora l'intesa dovrà essere approvata dal Congresso.