Addio a Simone Veil, prima presidente del Parlamento europeo: aveva 89 anni

E' morta all'età di 89 anni Simone Veil, prima presidente del Parlamento europeo e storico ministro francese negli Anni Settanta. Ad annunciarlo è il figlio Jean. La Veil fu una figura centrale delle vita politica francese per oltre quarant'anni: tra le prime donne a diventare ministro, come responsabile della Famiglia e della Sicurezza Sociale ottenne l'approvazione della legge per la legalizzazione dell'aborto, approvata in Francia nel 1974.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso "le più vive condoglianze alla famiglia di Simone Veil" auspicando che "il suo esempio possa ispirare i nostri compatrioti che vi troveranno il meglio della Francia".



Reduce del campo di sterminio di Auschwitz dopo la seconda guerra mondiale. Attivista ed esponente di punta del movimento femminista francese negli anni Settanta, autrice della legge che ha legalizzato l'aborto in Francia nel 1975. Nata a Nizza nel 1927, a 16 anni fu deportata ad Auschwitz-Birkenau. Sopravvissuta al campo di concentramento con due sorelle, per mano del nazifascismo perse i genitori e un fratello. Dopo il matrimonio nel 1946 con Antoine Veil, intraprese la carriera di avvocato per poi entrare al ministero della Giustizia e al Consiglio superiore della magistratura. Negli anni Settanta la scelta di dedicarsi alla politica, nata dal suo impegno in difesa dei diritti delle donne. Nel 1974 è nominata ministra della salute dal presidente Valery Giscard d'Estaing. Ricoprirà questo ruolo nei governi di Jacques Chirac e Raymond Barrdal, facendosi promotrice nel 1975 della legge che legalizzò l'aborto in Francia. Convinta europeista, Simone Veil fu eletta al Parlamento europeo, di cui è stata presidente nel 1979. Negli anni Novanta il ritorno alla politica francese, nuovamente nel ruolo di ministra della Salute, degli Affari sociali e della Città dal 1993 al 1995 nel governo di Edouard Balladur (1993-95). Quindi il passaggio al Consiglio costituzionale, dal 1998 al 2007. Veil è stata a lungo leader dell'Unione per la Democrazia Francese, partito liberale centrista che è poi confluito nel 2007 nel Movimento Democratico.