Addio a Miss Mondo Nicaragua 2014, a 22 anni stroncata da un cancro al cervello

Ha lottato con tutte le sue forze fino all'ultimo, finché quel tumore che l'aveva aggredita alla vigilia della finale di Miss Mondo 2014 non ha avuto la meglio su di lei. A 22 anni è morta Yumara Lopez, Miss Mondo Nicaragua 2014, incoronata dopo che la reginetta eletta aveva rinunciato al titolo. Un cancro al cervello ha messo fine alla sua giovane vita. Commosso il ricordo del fidanzato su Facebook: in un post continua a prometterle amore eterno pubblicando una tenera foto in cui le stringe la mano con l'anello di fidanzamento, mentre i tubicini delle flebo spuntano dal polso.