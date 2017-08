Addio a Maryan Mirzakhani, prima donna 'Nobel' della matematica

L'iraniana Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere la prestigiosa Medaglia 'Fields' per la matematica (considerata il 'Nobel per la matematica'), è morta a 40 anni negli Stati Uniti per un cancro al seno, che si era esteso anche alle ossa. Professoressa all'Università' di Stanford, in California, Mirzakhani aveva ottenuto nel 2014 l'autorevole premio che viene assegnato ogni quattro anni solo a studiosi sotto i 40 anni.