Addio a Mario Soares, morto a 92 anni l'ex presidente del Portogallo

L'ex presidente socialista del Portogallo Mario Soares è morto a Lisbona. Soares, 92 anni, era ricoverato all'ospedale della Croce Rossa dal 13 dicembre, le sue condizioni erano peggiorate alla vigilia di Natale, quando era entrato in coma. Da sempre oppositore della giunta militare, fondata da Salazar, che rimase al potere fino al 1974, anno della Rivoluzione dei garofani che portò la democrazia nel Paese. Fino ad allora visse in esilio.

Il governo del Portogallo ha decretato tre giorni di lutto nazionale a partire da lunedì. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa dall'India, dove si trova in visita ufficiale fino a giovedì prossimo, spiegando che con Soares il Paese ha perso "qualcuno di insostituibile per la nostra democrazia". Il primo ministro ha inviato le condoglianze alla famiglia di Soares, definendolo "il volto e la voce della nostra libertà".

La sua è la storia del Portogallo democratico - L'ex presidente, che ha contribuito all'avvento della democrazia nel 1974 e all'integrazione europea del Paese, è stato per più di 40 anni sulla scena politica del Portogallo. Fondatore del Partito socialista portoghese, Soares è stato ministro degli Esteri, due volte capo del governo, presidente della Repubblica dal 1986 al 1996, e deputato europeo. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso settembre, in occasione di una cerimonia in omaggio alla moglie. L'ex presidente aveva festeggiato i 92 anni il 7 dicembre scorso.