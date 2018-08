Acquarius: "Migranti soccorsi in mare non saranno portati in Libia"

"La nave Aquarius di Sos Mediterranee non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare e non le trasborderà su imbarcazioni della Guardia costiera libica". Lo afferma Nicola Stalla, membro del team della Ong, annunciando il ritorno in mare, dopo un mese, dell'imbarcazione al centro del braccio di ferro tra il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini e Malta poi concluso con lo sbarco di migranti nel porto spagnolo di Valencia.