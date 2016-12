Acqua bollente su bebè, arrestata

02:00 - Ha versato acqua bollente sul figlio di 47 giorni "per vedere come reagiva". Il neonato ha riportato gravissime ustioni. E' successo a Phoenix, in Arizona. Sarah Nguyen, 18 anni, ha raccontato ai medici in ospedale che il bimbo era rimasto ferito dopo un bagno. Ma il personale si è insospettito e ha avvertito la polizia. Dopo essere stata interrogata, è saltata fuori la verità. La 18enne, arrestata, dovrà comparire in tribunale l'8 dicembre.