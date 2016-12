Accordo sul clima, appello a Trump: salviamo insieme il pianeta

Il ministro degli Esteri marocchino e presidente della Conferenza Onu sul clima Cop 22, Salaheddine Mezouar, ha rivolto un appello al presidente americano Donald Trump perché si unisca allo sforzo internazionale per l'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima. "Noi contiamo sul suo pragmatismo cosi' come sul suo impegno verso lo spirito della comunita' internazionale, in una lotta immane per il nostro futuro, per il pianeta" ha detto Mezouar.