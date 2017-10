Accordo nucleare con Iran, Mosca:resta valido, è atto internazionale

L'accordo nucleare iraniano non può essere invalidato dall'iniziativa di un solo Paese e rimarrà in vigore. Lo afferma la presidente del Senato russo Valentina Matviyenko dopo l'aut aut di Donald Trump. "Questo è un atto internazionale adottato sotto forma di risoluzione Onu: non è un accordo bilaterale tra l'Iran e gli Stati Uniti e pertanto non può essere interrotto su iniziativa di solo un Stato e certamente continuerà ad essere valido", spiega.